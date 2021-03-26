Глоба назвала три знака зодиака, у которых в апреле закончится полоса неприятностей
Все наладится в апреле у Стрельцов, Дев и Раков, такой прогноз дала астролог Тамара Глоба.
Стрельцы, в апреле вы ощутите настоящее счастье, избавитесь от проблем, начнете жить успешной и насыщенной жизнью.
На работе с большой долей вероятности случится событие, которого вы долго ждали, например, продвижение по карьерной лестнице или повышение заработной платы. Самочувствие тоже улучшится, энергии прибавится.
Девы, вам следует смотреть по сторонам чуточку чаще, чтобы не пропустить счастливый шанс на удачу.
В апреле вы, Раки, попрощаетесь с трудностями. Глоба подчеркивает, что в последние месяцы ваша жизнь была действительно сложной, проблемы все не заканчивались. К счастью, апрель принесет в вашу повседневность легкость и гармонию, предвкушайте.
Напомним,