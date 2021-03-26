Глоба назвала три знака зодиака, у которых в апреле закончится полоса неприятностей

Глоба назвала три знака зодиака, у которых в апреле закончится полоса неприятностей

Все наладится в апреле у Стрельцов, Дев и Раков, такой прогноз дала астролог Тамара Глоба.

Расположение небесных светил будет благоприятным для трех знаков Зодиака. Они распрощаются с трудностями, смогут помириться с близкими и достигнуть высот в карьере. Глоба подчеркнула, что апрель станет месяцем новшеств и отказов от устаревшего.

Стрельцы, в апреле вы ощутите настоящее счастье, избавитесь от проблем, начнете жить успешной и насыщенной жизнью.

На работе с большой долей вероятности случится событие, которого вы долго ждали, например, продвижение по карьерной лестнице или повышение заработной платы. Самочувствие тоже улучшится, энергии прибавится.

Девы, вам следует смотреть по сторонам чуточку чаще, чтобы не пропустить счастливый шанс на удачу.

Апрель даст вам возможность выбирать среди интересных возможностей свой идеальный путь развития. Используйте шанс на все 100%!

В апреле вы, Раки, попрощаетесь с трудностями. Глоба подчеркивает, что в последние месяцы ваша жизнь была действительно сложной, проблемы все не заканчивались. К счастью, апрель принесет в вашу повседневность легкость и гармонию, предвкушайте.

Напомним,