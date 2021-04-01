Лунный календарь: гороскоп на 1 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
1 апреля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 1 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца создан для мечтателей и путешественников. В это время не следует заниматься делами, требующими конкретики и больших эмоциональных усилий. Дайте себе возможность отдохнуть и спланировать идеальное будущее.
Хорошо продвигаются юридические и правовые дела.
Брак заключать нельзя, он будет несчастливым.