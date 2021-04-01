Лунный календарь: гороскоп на 1 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

1 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 1 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца создан для мечтателей  и путешественников. В это время не следует заниматься делами, требующими конкретики и больших эмоциональных усилий. Дайте себе возможность отдохнуть и спланировать идеальное будущее.

Хорошо продвигаются юридические и правовые дела. 

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Наступил девятнадцатый лунный день, астрологи называют его критическим. Если есть возможность, останьтесь дома, вдали от общества. Время желательно уделить очищению, избавлению от лжи и иллюзий. Не врите близким.

Брак заключать нельзя, он будет несчастливым. 

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