Лунный календарь: гороскоп на 1 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 1 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Период лунного Стрельца создан для мечтателей и путешественников. В это время не следует заниматься делами, требующими конкретики и больших эмоциональных усилий. Дайте себе возможность отдохнуть и спланировать идеальное будущее.

Хорошо продвигаются юридические и правовые дела.

Наступил девятнадцатый лунный день, астрологи называют его критическим. Если есть возможность, останьтесь дома, вдали от общества. Время желательно уделить очищению, избавлению от лжи и иллюзий. Не врите близким.

Брак заключать нельзя, он будет несчастливым.