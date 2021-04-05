Лунный календарь: гороскоп на 5 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
5 апреля 2021 00:10
Лунный гороскоп на 5 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога может принести вам осложнения в финансовом плане, прибыль, скорее всего, окажется в ваших руках с опозданием, некоторые рискованные предприятия могут и вовсе обернуться полным провалом и убытками.
Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью, можете заниматься организаторской работой.