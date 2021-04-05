Лунный календарь: гороскоп на 5 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

5 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 5 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога может принести вам осложнения в финансовом плане, прибыль, скорее всего, окажется в ваших руках с опозданием, некоторые рискованные предприятия могут и вовсе обернуться полным провалом и убытками.

Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью, можете заниматься организаторской работой.  

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Наступил двадцать третий лунный день, астрологи называют этот период противоречивым. Некоторые могут пострадать от давления и гонений. В отношениях опасность представляют приступы ревности и зависть. Лучше отложить начало дел, на которые вы возлагаете большие надежды. 

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