Лунный календарь: гороскоп на 11 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
11 апреля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 11 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна связан с опрометчивыми поступками и импульсивными решениями, поэтому важно держать эмоции под контролем. Сначала думайте, потом делайте, иначе есть риск столкнуться с негативными последствиями.
Повышается вероятность конфронтации с близкими и деловыми партнерами.
Гоните от себя дурные мысли.