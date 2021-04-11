Лунный календарь: гороскоп на 11 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

11 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 11 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 11 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна связан с опрометчивыми поступками и импульсивными решениями, поэтому важно держать эмоции под контролем. Сначала думайте, потом делайте, иначе есть риск столкнуться с негативными последствиями.

Повышается вероятность конфронтации с близкими и деловыми партнерами.

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Наступил двадцать девятый лунный день, его нельзя назвать благоприятным, предупреждают астрологи. Жизненный тонус организма снижается, у некоторых проявляются хронические болезни. Старайтесь избегать решения сложных вопросов.

Гоните от себя дурные мысли. 

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