Лунный календарь: гороскоп на 12 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

12 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 12 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна категорически не подходит для дел, которые требуют точности и продуманности. Вам будет сложно сконцентрироваться, велика вероятность пропустить какую-то мелочь и пострадать из-за этого.

Старайтесь не поступать импульсивно и опрометчиво. 

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Наступил второй лунный день, это время считается благоприятным для начала нового цикла в жизни, например, курса физических упражнений или лечебного голодания.

Если начнете в этот день какое-то дело, получите дополнительную энергетическую подпитку от звезд.

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