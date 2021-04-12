Лунный календарь: гороскоп на 12 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 12 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

Период лунного Овна категорически не подходит для дел, которые требуют точности и продуманности. Вам будет сложно сконцентрироваться, велика вероятность пропустить какую-то мелочь и пострадать из-за этого.

Старайтесь не поступать импульсивно и опрометчиво.

Наступил второй лунный день, это время считается благоприятным для начала нового цикла в жизни, например, курса физических упражнений или лечебного голодания.

Если начнете в этот день какое-то дело, получите дополнительную энергетическую подпитку от звезд.