Лунный календарь: гороскоп на 16 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

16 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 16 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов подходит для дел, которые можно завершить за один день. Проблемы с концентрацией внимания могут помешать вам учесть все мелочи, однако интеллектуальная активность способствует поискам информации. 

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными).  

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Наступил шестой лунный день, он считается одним из самых благоприятных в цикле. Многие в этот день получают возможность заглянуть в будущее, понять что-то важное, обостренная интуиция не даст вам совершить ошибку здесь и сейчас.

Хорошо идет налаживание контактов. 

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