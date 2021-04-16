Лунный календарь: гороскоп на 16 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
16 апреля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 16 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
лунных Близнецов подходит для дел, которые можно завершить за один день. Проблемы с концентрацией внимания могут помешать вам учесть все мелочи, однако интеллектуальная активность способствует поискам информации.
Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными).
Хорошо идет налаживание контактов.