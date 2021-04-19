Лунный календарь: гороскоп на 19 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 19 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

Период лунного Рака связан с развитием духовных сил и медитацией, повышается экстрасенсорная чувствительность и интуиция. С металлическими предметами и огнем обращайтесь осторожно, чтобы не травмироваться.

На работе лучше всего заниматься привычным делом, к близким относитесь тактично и внимательно.

Наступил девятый лунный день, астрологи называют его критическим. Подготовьтесь к борьбе с иллюзиями и обманом. Держите себя в руках и не демонстрируйте негативные эмоции, даже если они ожидаемы.

Обострение конфликта не принесет пользы ни вам, ни близким.