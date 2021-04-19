Лунный календарь: гороскоп на 19 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

19 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 19 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака связан с развитием духовных сил и медитацией, повышается экстрасенсорная чувствительность и интуиция. С металлическими предметами и огнем обращайтесь осторожно, чтобы не травмироваться.

На работе лучше всего заниматься привычным делом, к близким относитесь тактично и внимательно.  

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Наступил девятый лунный день, астрологи называют его критическим. Подготовьтесь к борьбе с иллюзиями и обманом. Держите себя в руках и не демонстрируйте негативные эмоции, даже если они ожидаемы.

Обострение конфликта не принесет пользы ни вам, ни близким. 

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