Лунный календарь: гороскоп на 19 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
19 апреля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 19 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
лунного Рака связан с развитием духовных сил и медитацией, повышается экстрасенсорная чувствительность и интуиция. С металлическими предметами и огнем обращайтесь осторожно, чтобы не травмироваться.
На работе лучше всего заниматься привычным делом, к близким относитесь тактично и внимательно.
Обострение конфликта не принесет пользы ни вам, ни близким.