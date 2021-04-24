Лунный календарь: гороскоп на 24 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

24 апреля 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 24 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

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Период лунной Девы подойдет для решения проблем, которые касаются вашего образа жизни, избавления от вредных привычек, здоровья и питания. Не бойтесь кропотливой работы, вы справитесь с ней оперативно и с легкостью.

Хорошо продвигается любая интеллектуальная деятельность.  

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Наступил тринадцатый лунный день, он поможет вам понять, насколько вы пользуетесь накопленным за жизнь опытом и полученными знаниями для достижения целей  в настоящем. Советуют астрологи объединять свои силы с партнерами, действовать активно.

Не бойтесь своих желаний, делайте все возможное, чтобы они совпадали с вашими возможностями. 

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