Лунный календарь: гороскоп на 24 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 24 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

Период лунной Девы подойдет для решения проблем, которые касаются вашего образа жизни, избавления от вредных привычек, здоровья и питания. Не бойтесь кропотливой работы, вы справитесь с ней оперативно и с легкостью.

Хорошо продвигается любая интеллектуальная деятельность.

Наступил тринадцатый лунный день, он поможет вам понять, насколько вы пользуетесь накопленным за жизнь опытом и полученными знаниями для достижения целей в настоящем. Советуют астрологи объединять свои силы с партнерами, действовать активно.

Не бойтесь своих желаний, делайте все возможное, чтобы они совпадали с вашими возможностями.