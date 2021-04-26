Полнолуние 27 апреля 2021: особенности, как провести, влияние на знаки Зодиака

Во время полной Луны влияние спутника на все живое на Земле становится максимально интенсивным.

Завтра, 27 апреля, на небо взойдет полная Луна в созвездии Знака Зодиака Скорпион.

Полнолуние в апреле 2021

Фаза полнолуния наступит в 06:32 в среду, 27 апреля, а на украинском небе спутник Земли появится ровно в 20:45 (пробудет там до 06:03).

Апрельское полнолуние иногда называют Розовой Луной, но свой цвет спутник, конечно же, не меняет, неофициальное название связано с тем, что на Земле активно начинают цвести деревья.

Еще 27 апреля попадает на Суперлуние, то есть завтра Луна максимально приблизится к Земле.

Что можно и нельзя делать в полнолуние 27 апреля

По мнению астрологов, полнолуние может быть удачным для представителей творческих и интеллектуальных профессий, оно зарядит многих энтузиазмом и вдохновением. Время может быть плодотворным для любой созидательной работы, а также новых идей и инициатив, планирования будущего.

Можно заниматься вопросами бизнеса, улаживать дела с конкурентами, отстаивать свою позицию, конструктивно дискутировать.

Но в процессе любого дела вам необходимо держать эмоции при себе, иначе все развалится как карточный домик. Не общайтесь с конфликтным людьми, не реагируйте на провокации, обстоятельства не должны вывести вас из себя. Опасными могут быть поспешные решения, необдуманные покупки. Есть опасность разрыва длительных дружеских отношений.

Напомним,