Гороскоп на 26 апреля 2021 для всех знаков Зодиака

25 апреля 2021 15:00 Алла Лысак
Гороскоп на 26 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 26.04.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 26 апреля 2021 года, понедельник.

Знак месяца —  Телец.    

Гороскоп Овен. Улыбайтесь себе в зеркале и окружающим, чтобы день прошел в позитивном ключе.

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Гороскоп Телец. Желание успеть все дела сразу приведет к нервотрепке и эмоциональному напряжению. Размеренный ритм лучше!

Гороскоп Близнецы. Скоропалительные решения могут принести проблемы, которые вам придется решать. 

Гороскоп Рак. Поумерьте свое любопытство, не задавайте близким так много вопросов, дождитесь, когда они сами вам доверятся. 

Гороскоп Лев. Сегодня вашей суперспособностью станет способность выходить сухим из воды. Но не увлекайтесь и не провоцируйте окружающих. 

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Гороскоп Дева. Можно строить рациональные дальновидные планы, главное, оставаться на земле и не увлекаться своими фантазиями. 

Гороскоп Весы. Если вас что-то раздражает, отвлекитесь, пообщайтесь с приятными людьми, займитесь хобби. 

Гороскоп Скорпион. На мелкие материальные потери не стоит обращать внимания, на работе появятся гораздо более существенные перспективы. 

Гороскоп Стрелец. Лучше не обращаться к людям с просьбами, они будут заняты своими делами  и не смогут уделить вам время. 

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Гороскоп Козерог.  Не отказывайте себе в приятных мелочах, которые способны сделать пасмурный день на порядок светлее. 

Гороскоп Водолей. Даже не думайте посвящать свое время рутине, только раздражаться будете от такой работы. 

Гороскоп Рыбы. Найдите свободный час, чтоб профильтровать свою телефонную книгу. Вера в свои силы поможет Рыбам справиться с любой задачей.

Напомним,

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