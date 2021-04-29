Лунный календарь: гороскоп на 29 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

29 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 29 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца астрологи связывают со склонностью к абстрактным размышлениям и планированию. Вам хочется обсуждать вопросы мироздания, однако сил на решение личных проблем пока совершенно нет.

Несмотря на склонность пребывать в собственном мире заветных желаний, отлично продвигаются юридические и бюрократические вопросы.

Можно заниматься документами, продавать, покупать и инвестировать. 

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Наступил восемнадцатый лунный день, он считается довольно неблагоприятным. Могут возникать неожиданные проблемы, чтобы устранить их, потребуется потратить много сил и времени. В отношениях следует проявить максимальную сдержанность.

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