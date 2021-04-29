Лунный календарь: гороскоп на 29 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
29 апреля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 29 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца астрологи связывают со склонностью к абстрактным размышлениям и планированию. Вам хочется обсуждать вопросы мироздания, однако сил на решение личных проблем пока совершенно нет.
Несмотря на склонность пребывать в собственном мире заветных желаний, отлично продвигаются юридические и бюрократические вопросы.
Можно заниматься документами, продавать, покупать и инвестировать.