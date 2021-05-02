Лунный календарь: гороскоп на 2 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

2 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 2 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога считается благоприятным для решения вопросов с недвижимостью, организаторской деятельности. Однако не стоит в это время общаться с представителями государственных структур и начальством.

Подходящим время является для коротких путешествий на природу.  

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Наступил двадцать первый лунный день, он благоприятен для творческой и физической активности. Не отказывайтесь от коллективной работы, окружающие люди помогут вам сформировать свои идеи максимально четко.

Можете посвятить время релаксации. 

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