Лунный календарь: гороскоп на 2 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
2 мая 2021 00:20
Лунный гороскоп на 2 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога считается благоприятным для решения вопросов с недвижимостью, организаторской деятельности. Однако не стоит в это время общаться с представителями государственных структур и начальством.
Подходящим время является для коротких путешествий на природу.
Можете посвятить время релаксации.