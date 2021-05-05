Лунный календарь: гороскоп на 5 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 5 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб может быть проблемным для людей, которые занимаются работой, требующей концентрации внимания. Потому что мир иллюзий уже готов завлечь наше воображение и избавиться от конкретики.

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству.

Наступил двадцать четвертый лунный день, астрологи считают его нейтральным и пассивным. Отношения с другими людьми желательно строить без грубой силы, стремитесь договаривариться, а не давить. Можно продолжать уже начатые дела.