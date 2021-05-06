Гороскоп на 7 мая 2021 для всех знаков Зодиака

Точный гороскоп на сегодня 7 мая 2021 года. Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на пятницу.

Узнайте свой гороскоп на 7 мая 2021 году, пятница.

Знак месяца — Телец.

Гороскоп Овен. Жизненная энергия сегодня находится в неустойчивом состоянии. Не рекомендуется расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами или давать советы. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Вечером вероятны испытания в отношениях между родителями и детьми.

. С утра вы можете общаться и советоваться с союзниками, а вот после обеда лучше избегать контактов и остаться наедине с собой; возможен возврат к каким-то прошлым ситуациям или ранее актуальным вопросам; будьте осторожны с друзьями, коллегами — есть риск обмана, недосказанности, мошенничества по отношению к вам; вероятен конфликт с другим человеком из-за мелочной причины.

Гороскоп Близнецы. Для Близнецов 7 мая благоприятно для планирования во всех сферах жизни, в том числе и заключения брака. Гороскоп советует знаку зодиака не связывать себя дополнительными обязательствами, ибо, возможно, они не смогут их выполнить. Близнецов ждет сегодня некоторое улучшение материального благосостояния. Высока вероятность отравления алкоголем, поэтому гороскоп рекомендует воздержаться от спиртного.

Гороскоп Рак. Хороший день для романтического свидания с интимным окончанием. Даже если вы давно женаты, то "встреча в постели" не заставит себя ждать. День хорош для получения новой информации, особенно из далека, знаний, например, иностранного языка. Партнер может вам казаться немного напористым, местами грубоватым. Но не стоит переживать, можете заняться вместе чем-то физическим, уборка, спорт, интим. Выбирайте сами.

Гороскоп Лев. Гороскоп на сегодня не рекомендует Львам заниматься активной деятельностью, заключать сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Вероятно, на работе вас просто завалят делами, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши старания будут замечены и вознаграждены.

. День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Вам удастся наладить отношения со многими, как вам казалось, потерянными друзьями. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Гороскоп Весы. День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Вам удастся наладить отношения со многими, как вам казалось, потерянными друзьями. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс — и все станет на свои места. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Гороскоп Скорпион. Все успеть удастся только тем представителям знака, которые заранее составят график своей работы и будут четко его придерживаться, в противном случае велик риск запутаться в делах и попасть в цейтнот.

Гороскоп Стрелец. В этот день Вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Ваш оптимизм и упорство поднимут Вас в глазах окружающих. Любые встречи пройдут удачно: Вам будет очень легко прийти к общему мнению.

Вероятны дополнительные затраты на детей или любимого человека либо к вам вернется кто-то из прошлого, что в принципе вас не порадует; неподходящий период для знакомства и завязывания романтических отношений, для вас есть риск обмануться или слишком идеализировать партнера; во второй половине дня благоприятно заняться решением домашних вопросов.

Гороскоп Водолей. Водолеи 7 мая смогут реализовать творческие идеи – представителям знака зодиака сегодня представится возможность продемонстрировать окружающим свои таланты. В то же время гороскоп рекомендует Водолеям сохранять спокойствие, чтобы избежать крупных конфликтов. Вечер Водолеям лучше провести с любимым человеком - ужин на двоих или поход в ресторан будет достойным завершением дня.

Гороскоп Рыбы. Сегодня Рыбам может показаться, что друзья слишком агрессивны и давят на вас своими уговорами. Что вызывает у вас неприятное чувство и желание ни на что не соглашаться. Не стоит паниковать, любые поездки, общение принесут только положительные эмоции. Поэтому отбросьте свои переживания и капризность. И проведите день или вечер в приятной компании.

Напомним,