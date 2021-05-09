Лунный гороскоп на 9 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 9 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

Период лунного Овна связан с импульсивными поступками, которые могут иметь негативные последствия. Дела, требующие вдумчивости и точности, желательно отложить на несколько дней. К ссоре может привести какая-то мелочь.

Не лучшее время для переговоров, остерегайтесь острых предметов.

Наступил двадцать восьмой лунный день, эти лунные сутки считаются благоприятными для любых повседневных и бытовых дел. Если сегодня затеять ремонт, то закончить его вы сможете быстро, покупки будут удачными.

Можно обращаться за помощью к партнерам.

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.

у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?