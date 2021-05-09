Лунный гороскоп на 9 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
9 мая 2021 00:10
Лунный гороскоп на 9 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна связан с импульсивными поступками, которые могут иметь негативные последствия. Дела, требующие вдумчивости и точности, желательно отложить на несколько дней. К ссоре может привести какая-то мелочь.
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Не лучшее время для переговоров, остерегайтесь острых предметов.
Можно обращаться за помощью к партнерам.
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