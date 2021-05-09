Лунный гороскоп на 9 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

9 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный гороскоп на 9 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна связан с импульсивными поступками, которые могут иметь негативные последствия. Дела, требующие вдумчивости и точности, желательно отложить на несколько дней. К ссоре может привести какая-то мелочь. 

Не лучшее время для переговоров, остерегайтесь острых предметов.  

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Наступил двадцать восьмой лунный день, эти лунные сутки считаются благоприятными для любых повседневных и бытовых дел. Если сегодня затеять ремонт, то закончить его вы сможете быстро, покупки будут удачными.

Можно обращаться за помощью к партнерам. 

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.    
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?

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