Лунный гороскоп на 10 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

10 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный гороскоп на 10 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 10 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца астрологи связывают с планированием прибыли и решением финансовых вопросов. Работа продвигается хорошо, даже если вы сидите дома перед компьютером. Можно заниматься инвестированием в интересные проекты. 

Используйте время для покупки вещей.  

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Наступил двадцать девятый лунный день, сегодня даже мысленно не стройте планы, не начинайте ничего нового. Призываем не верить обещаниям, которые высказаны импульсивно. Слухи могут ввести вас в заблуждение. Желательно провести день дома. 

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у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?

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