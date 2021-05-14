Лунный гороскоп на 14 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 14 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов может создавать препятствия в монотонной работе из-за постоянного желания переключиться на что-то другое. Желательно посвятить время быстрым и энергичным делам, заняться спортом.

Мобилизуйте свое внимание и займитесь краткосрочными проектами.

Наступил четвертый лунный день, он хорош для активных контактов, переговоров и торговых операций. Вы сможете показать себя настоящим дипломатом, много всего успеть и остаться в выигрыше в любом деле.

Откажитесь от поверхностных суждений, они способны завести вас на ошибочную тропу.

Напомним,