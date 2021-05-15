Лунный гороскоп на 15 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 15 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

Период лунного Рака подходит для неспешной и хорошо налаженной деятельности, без неожиданностей и резких движений.

Уделите время тому, что у вас получается лучше всего.

Не лучшее время для кредитования, деньги одалживать людям тоже не стоит, придется долго ждать их возврата.

Наступил шестой лунный день, не стоит принебрегать собственными принципами или долговыми обязательствами. В работе вам может создать проблемы нерешительность.

Прекратите сомневаться в каждом своем шаге и не поддавайтесь деструктивному влиянию извне.

Напомним,