Лунный гороскоп на 15 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

15 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный гороскоп на 15 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака подходит для неспешной и хорошо налаженной деятельности, без неожиданностей и резких движений.

Уделите время тому, что у вас получается лучше всего. 

Не лучшее время для кредитования, деньги одалживать людям тоже не стоит, придется долго ждать их возврата.  

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Наступил шестой лунный день, не стоит принебрегать собственными принципами или долговыми обязательствами. В работе вам может создать проблемы нерешительность.

Прекратите сомневаться в каждом своем шаге и не поддавайтесь деструктивному влиянию извне. 

Напомним,

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