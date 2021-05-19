Лунный гороскоп на 19 мая 2021 года для всех знаков Зодиака

19 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный гороскоп на 19 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва астрологи называют подходящим для энергичных и активных дел. Многих людей тянет к развлечениям, они становятся более общительными. Однако с деньгами следует обращаться очень осторожно.

Кроме того, советуем отложить серьезные финансовые дела на другой день. 

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Наступил девятый лунный день, он считается критическим, подготовьтесь к возможным противостояниям с близкими, борьбой с обольщением и обманом. Собственные иллюзии могут негативно отразиться на жизни.

Лучше посвятите день рутинным делам, требующим вдумчивого подхода. 

Напомним, 

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