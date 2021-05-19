Лунный гороскоп на 19 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
19 мая 2021 00:20
Лунный гороскоп на 19 мая 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
лунного Льва астрологи называют подходящим для энергичных и активных дел. Многих людей тянет к развлечениям, они становятся более общительными. Однако с деньгами следует обращаться очень осторожно.
Кроме того, советуем отложить серьезные финансовые дела на другой день.
Лучше посвятите день рутинным делам, требующим вдумчивого подхода.
Напомним,