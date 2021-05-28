Лунный гороскоп на 28 мая 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 28 мая 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога — это самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

Наступил семнадцатый лунный день, его желательно посвятить отдыху, приятному общению и занятиям, которые помогают вам очистить голову и мысли от негатива. Не стоит затевать сложные дела, лучше больше времени уделите подготовительной работе.

Напомним,