Лунный гороскоп на 28 мая 2021 года для знаков Зодиака

28 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 28 мая 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 мая 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога — это самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

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Наступил семнадцатый лунный день, его желательно посвятить отдыху, приятному общению и занятиям, которые помогают вам очистить голову и мысли от негатива. Не стоит затевать сложные дела, лучше больше времени уделите подготовительной работе. 

Напомним, 

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