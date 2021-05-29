Лунный гороскоп на 29 мая 2021 года для знаков Зодиака

29 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 29 мая 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 мая 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога может принести неприятности в денежных вопросах. Если есть возможность отказаться от проведения серьезных сделок, сделайте это. Астрологи предупреждают о возможных убытках и задержках с прибылью. 

Хорошо продвигаются организаторские дела. 

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Наступил восемнадцатый лунный день, довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность.

Будьте сдержанным в отношениях с близкими. 

Напомним, 

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