Лунный гороскоп на 29 мая 2021 года для знаков Зодиака
29 мая 2021 00:10
Лунный гороскоп на 29 мая 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога может принести неприятности в денежных вопросах. Если есть возможность отказаться от проведения серьезных сделок, сделайте это. Астрологи предупреждают о возможных убытках и задержках с прибылью.
Хорошо продвигаются организаторские дела.
Будьте сдержанным в отношениях с близкими.
Напомним,