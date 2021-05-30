Лунный гороскоп на 30 мая 2021 года для знаков Зодиака

30 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 30 мая 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 30 мая 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея считается благоприятным для научного труда и интеллектуальной деятельности, связанной с социологией. Люди, имеющие дело с новыми технологиями, могут совершить свой личный прорыв.

Общение желательно организовывать с людьми, которые находятся с вами на одной волне. 

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Наступил девятнадцатый лунный день, его астрологи рекомендуют использовать для расширения профессиональных возможностей. Главное, быть организованным, тогда итоги деятельности могут стать реальным стимулом. Желательно концентрироваться на положительных эмоциях.

Напомним, 

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