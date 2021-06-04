Лунный гороскоп на 4 июня 2021 года для знаков Зодиака

4 июня 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 4 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 4 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна опасен повышенной импульсивностью, поспешными выводами, тягой к опрометчивым поступкам. Чтобы избежать неприятностей, старайтесь всегда делать паузы перед принятием решения.

Повышается вероятность скандалов и конфликтов.  

Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды.

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Наступил двадцать четвертый лунный день, нейтральный и относительно пассивный день. Отношения с другими людьми постарайтесь строить без грубой силы, не конфликтовать. Лучше всего не затевать ничего нового, а продолжать уже начатые дела. День хорош для зачатия, лечения и профилактики.

Напомним, 

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