Лунный гороскоп на 4 июня 2021 года для знаков Зодиака
4 июня 2021 00:10
Лунный гороскоп на 4 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна опасен повышенной импульсивностью, поспешными выводами, тягой к опрометчивым поступкам. Чтобы избежать неприятностей, старайтесь всегда делать паузы перед принятием решения.
Повышается вероятность скандалов и конфликтов.
Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды.
Напомним,