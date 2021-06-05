Лунный гороскоп на 5 июня 2021 года для знаков Зодиака
5 июня 2021 00:20
Лунный гороскоп на 5 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна астрологи связывают с импульсивностью и повышенной эмоциональностью. Возрастает вероятность опрометчивых поступков, о которых вы в скором времени обязательно пожалеете.
Желательно перенести на более благоприятный период переговоры с коллегами.
Очень велика вероятность разного рода конфронтации, которая может закончиться несчастным случаем.
Напомним,