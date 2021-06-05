Лунный гороскоп на 5 июня 2021 года для знаков Зодиака

5 июня 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 5 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна астрологи связывают с импульсивностью и повышенной эмоциональностью. Возрастает вероятность опрометчивых поступков, о которых вы в скором времени обязательно пожалеете.

Желательно перенести на более благоприятный период переговоры с коллегами.

Очень велика вероятность разного рода конфронтации, которая может закончиться несчастным случаем. 

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Наступил двадцать пятый лунный день, он удачный для торговли, судебных дел, командировок и переездов. Можете посвятить время неспешным и даже монотонным делам, они будут получаться у вас очень хорошо. Возможно обострение хронических болезней.

Напомним, 

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