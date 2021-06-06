Лунный гороскоп на 6 июня 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 июня 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца астрологи связывают с материальной стабильностью. Время считается благоприятным для разноплановых операций с финансами, переговоров и заключения сделок. Путь к получению дохода будет максимально коротким.

Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью.

Проблемой может стать склонность лениться и оставлять дела на потом.

Наступил двадцать шестой лунный день, считается критическим. Луна в Тельце несколько ослабит его негативное влияние, однако специалисты все равно советуют с осторожностью браться за сложные дела. Старайтесь сохранить как можно больше жизненных сил.

У вас получится освободиться от ненужных контактов.

Напомним,