Лунный гороскоп на 6 июня 2021 года для знаков Зодиака

6 июня 2021 08:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 6 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 6 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца астрологи связывают с материальной стабильностью. Время считается благоприятным для разноплановых операций с финансами, переговоров и заключения сделок. Путь к получению дохода будет максимально коротким.

Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью. 

Проблемой может стать склонность лениться и оставлять дела на потом.

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Наступил двадцать шестой лунный день, считается критическим. Луна в Тельце несколько ослабит его негативное влияние, однако специалисты все равно советуют с осторожностью браться за сложные дела. Старайтесь сохранить как можно больше жизненных сил.

У вас получится освободиться от ненужных контактов. 

Напомним, 

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