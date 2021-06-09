Лунный гороскоп на 9 июня 2021 года для знаков Зодиака
9 июня 2021 00:20
Лунный гороскоп на 9 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
лунных Близнецов подходит для дел, которые можно начать и закончить за один день. Ваше внимание очень быстро переключается с одного объекта на другой, поэтому монотонная или скучная работа может даваться сложно.
Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными).
Напомним,