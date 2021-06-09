Лунный гороскоп на 9 июня 2021 года для знаков Зодиака

9 июня 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 9 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов подходит для дел, которые можно начать и закончить за один день. Ваше внимание очень быстро переключается с одного объекта на другой, поэтому монотонная или скучная работа может даваться сложно. 

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными). 

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Наступил двадцать девятый лунный день, он довольно неблагоприятный. Вы можете ощутить слабость и апатию из-за понижения общего жизненного тонуса. Следите за здоровьем, у некоторых проявляются хронические заболевания. Берегитесь травм, экстрим противопоказан. 

Напомним,  

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