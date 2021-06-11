Лунный гороскоп на 11 июня 2021 года для знаков Зодиака

11 июня 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 11 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 11 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака астрологи называют неспешным и стабильным. Займитесь работой, к которой вы привыкли. Именно отлаженные действия принесут успех, а с освоением новых навыков могут возникнуть проблемы. 

Не стоит давать деньги взаймы, есть вероятность, что придется слишком долго ждать их возвращения. 

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Наступил второй лунный день, он максимально благоприятен для нового цикла физических упражнений, внедрения полезных привычек или перехода на здоровое питание. Если вы хотели стать лучшей версией себя, то начните путь к своему новому идеалу именно сегодня. 

Напомним,  

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