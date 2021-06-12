Лунный гороскоп на 12 июня 2021 года для знаков Зодиака

12 июня 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 12 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака подойдет для отлаженной и неторопливой деятельности, монотонной и хорошо знакомой работы. Астрологи не советуют рисковать и ввязываться в авантюры, выбирайте хорошо знакомые пути решения проблем. 

Из-за эмоциональной чувствительности возможны перепады настроения и незначительные конфликты.  

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Наступил третий лунный день, его связывают с борьбой, агрессивностью и напором. Даже между самыми близкими людьми может накалиться ситуация. Чтобы не портить себе настроение, постарайтесь сдерживать негативные эмоции или перенаправлять их, например, в спорт. 

Напомним,  

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