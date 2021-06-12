Лунный гороскоп на 12 июня 2021 года для знаков Зодиака
12 июня 2021 00:20
Лунный гороскоп на 12 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
лунного Рака подойдет для отлаженной и неторопливой деятельности, монотонной и хорошо знакомой работы. Астрологи не советуют рисковать и ввязываться в авантюры, выбирайте хорошо знакомые пути решения проблем.
Из-за эмоциональной чувствительности возможны перепады настроения и незначительные конфликты.
Напомним,