Лунный гороскоп на 18 июня 2021 года для знаков Зодиака
18 июня 2021 00:20
Лунный гороскоп на 18 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.
лунных Весов подходит для восстановления после активной работы, обусловленной лунной Девой. Желательно старт глобальных новых дел отложить на более благоприятный момент, возможны неудачи.
Астрологи советуют проверять документы и информацию перед принятием решений.
Можно долгое время колебаться между всеми «за» и «против», выискивать как достоинства, так и недостатки.
Напомним,