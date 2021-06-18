Лунный гороскоп на 18 июня 2021 года для знаков Зодиака

18 июня 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 18 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов подходит для восстановления после активной работы, обусловленной лунной Девой. Желательно старт глобальных новых дел отложить на более благоприятный момент, возможны неудачи.

Астрологи советуют проверять документы и информацию перед принятием решений. 

Можно долгое время колебаться между всеми «за» и «против», выискивать как достоинства, так и недостатки.

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Наступил восьмой лунный день, он может принести сложности в общении с коллегами на работе или начальством. Дела, которые вы не завершили по каким-то причинам, могут сегодня всплывать и требовать всего свободного времени для своего решения.

Напомним,  

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