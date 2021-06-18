Лунный гороскоп на 18 июня 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов подходит для восстановления после активной работы, обусловленной лунной Девой. Желательно старт глобальных новых дел отложить на более благоприятный момент, возможны неудачи.

Астрологи советуют проверять документы и информацию перед принятием решений.

Можно долгое время колебаться между всеми «за» и «против», выискивать как достоинства, так и недостатки.

Наступил восьмой лунный день, он может принести сложности в общении с коллегами на работе или начальством. Дела, которые вы не завершили по каким-то причинам, могут сегодня всплывать и требовать всего свободного времени для своего решения.

Напомним,