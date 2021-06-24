Лунный гороскоп на 24 июня 2021 года для знаков Зодиака

24 июня 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 24 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца не подходит для выполнения конкретных задач, требующих большого уровня сосредоточенности. Зато вы можете показать себя лучшим в области креатива, создания контента и планирования. 

Астрологи также рекомендуют заниматься правовыми и юридическими делами, бюрократия обойдет вас стороной.

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Наступил четырнадцатый лунный день, он считается благоприятным для важных начинаний. Можно смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты. Однако стоит все хорошенько продумать и взвесить, так как начать можно дело, не только ведущее к победе.

Напомним,  

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.    
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?

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