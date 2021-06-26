Лунный гороскоп на 26 июня 2021 года для знаков Зодиака
26 июня 2021 00:20
Лунный гороскоп на 26 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога благоприятен для кропотливой работы. Период прекрасно подходит для общения с влиятельными людьми старшего поколения, для строительства, работы с камнем, купли-продажи недвижимости, земельных участков.
Неподходящее время для поступления на работу, обращения к начальству, органам власти, для получения денежных дотаций, кредитов, ссуд.
Напомним,