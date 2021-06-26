Лунный гороскоп на 26 июня 2021 года для знаков Зодиака

26 июня 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 26 июня 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 июня 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога благоприятен для кропотливой работы. Период прекрасно подходит для общения с влиятельными людьми старшего поколения, для строительства, работы с камнем, купли-продажи недвижимости, земельных участков.

Неподходящее время для поступления на работу, обращения к начальству, органам власти, для получения денежных дотаций, кредитов, ссуд.

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Наступил пятнадцатый лунный день, он считается чистым и спокойным. Главное, находиться в гармонии с собой и не терять душевное равновесие. Простите про себя своих сослуживцев или домочадцев за бесцеремонное поведение, но ни в коем случае не учите их как надо жить.

Напомним,   

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