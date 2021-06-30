Лунный гороскоп на 30 июня 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 30 июня 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб несколько ослабляет способность к концентрации на проблемах и важных делах, однако вы можете эффективно и успешно составлять планы на будущее, они будут реалистичными и рациональными.

Лучше потратить это время на активный отдых, отправиться на природу или в путешествие за город.

Наступил двадцатый лунный день, он подходит для практик, направленных на очищение и тренировку силы воли. Желательно хотя бы несколько часов провести в уединении, находясь в коллективе, вы не сможете сосредоточиться на главном для вас.

Напомним,