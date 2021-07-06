Лунный гороскоп на 6 июля 2021 года для знаков Зодиака
6 июля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 6 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
лунных Близнецов астрологи называют временем быстрых и энергичных дел, которые можно начать и закончить за один день. Проблемы вам может создать собственная импульсивность, не забывайте анализировать и оценивать ситуацию.
Астрологи рекомендуют заниматься финансовыми операциями, заключать краткосрочные сделки.
Напомним,