Лунный гороскоп на 6 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов астрологи называют временем быстрых и энергичных дел, которые можно начать и закончить за один день. Проблемы вам может создать собственная импульсивность, не забывайте анализировать и оценивать ситуацию.

Астрологи рекомендуют заниматься финансовыми операциями, заключать краткосрочные сделки.

Наступил двадцать шестой лунный день, его специалисты называют не самым благоприятным и даже критическим. Постарайтесь воздержаться от работы в областях, требующих максимальной концентрации внимания. Лучше жизненные силы сохранять.

Напомним,