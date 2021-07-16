Павел Глоба предрек финансовый успех троим счастливцам

16 июля 2021 16:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба предрек финансовый успех троим счастливцам
Павел Глоба предрек финансовый успех троим счастливцам
pixabay.com

Павел Глоба спрогнозировал финансовое благополучие трем знакам Зодиака.

Если вы родились под знаком Овна, то уже в августе сможете резко разбогатеть. Глоба рекомендует вкладывать деньги и время в повышение собственной квалификации, предложение о новом трудоустройстве не заставит себя ждать! 

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Уровень заработка возрастет и у Близнецов. Однако ни в коем случае нельзя сидеть и ждать, сложа руки, финансового успеха. Деньги придут к инициативным людям, которые серьезно работают над порученными им заданиями. 

Кардинальные перемены придут в жизнь Стрельцов. Вполне возможно, что им предложат новую высокооплачиваемую работу.

Не исключено, что вы познакомитесь с человеком, который совсем скоро станет проводником в мир новых возможностей.

Напомним,

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