Лунный гороскоп на 20 июля 2021 года для знаков Зодиака

20 июля 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 20 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного подойдет для творческой и интеллектуальной работы. Ваш энтузиазм станет ключем у успеху. Не стоит заставлять себя Также астрологи советуют осторожно обращаться к огнем и металлическими предметами. 

В этот день вы можете раскрыть тайну, которая многое изменит. 

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Наступил девятый лунный день, он позволит вам избавиться от тревог и мрачных мыслей. Новым знакомым доверяйте с осторожностью, некоторым, возможно, придется бороться с искушениями. Проблемы может создать повышенное самомнение. 

Напомним,    

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