Гороскоп на август 2021 года для всех знаков Зодиака
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Главной проблемой августа могут стать неожиданные финансовые траты. Уже сейчас займитесь созданием подушки безопасности.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)
Вы будете заниматься своими обычными делами, не думая о проблемах и хлопотах. Месяц будет, как и полагается последнему летнему рубежу, легким!
РАК (21 июня – 22 июля)
У вас будет на все хватить сил, на работе вы начнете работать лучше всех, а вечером поработаете психотерапевтом для своих близких.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Не бойтесь тратить деньги на вещи, которые вы планировали заранее, например, отдых или ремонт в квартире.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Вам в августе следует обязательно взять перерыв в работе и немного отдохнуть, пока у организма не закончились ресурсы.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)
Вам нужно тренировать силу воли, физические тренировки тоже будут очень кстати, считают астрологи.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)
Месяц пройдет по плану, который вы задумали или еще задумаете до наступления 1 августа.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)
Астрологи рекомендуют заняться всеми финансовыми делами до наступления 20-го августа, вторую половину месяца следует посвятить отдыху.
ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)
Возможно, у вас появится ощущение, что вы постоянно находитесь под пристальным вниманием руководства и коллег. Если к вам и присматриваются, то для вероятного повышения.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Напомним,