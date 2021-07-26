Гороскоп на август 2021 года для всех знаков Зодиака

26 июля 2021 12:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на август 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на август 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)  

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В августе вы будете наслаждаться спокойной и размеренной жизнью. Не время рисковать и соглашаться на авантюрные проекты. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая) 

Главной проблемой августа могут стать неожиданные финансовые траты. Уже сейчас займитесь созданием подушки безопасности.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

Вы будете заниматься своими обычными делами, не думая о проблемах и хлопотах. Месяц будет, как и полагается последнему летнему рубежу, легким!

РАК (21 июня – 22 июля)

У вас будет на все хватить сил, на работе вы начнете работать лучше всех, а вечером поработаете психотерапевтом для своих близких.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Не бойтесь тратить деньги на вещи, которые вы планировали заранее, например, отдых или ремонт в квартире. 

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

Вам в августе следует обязательно взять перерыв в работе и немного отдохнуть, пока у организма не закончились ресурсы. 

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

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В августе вы сможете, наконец, отыскать порядок и спокойствие, которых вам так не хватало в суете первых месяцев лета!

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

Вам нужно тренировать силу воли, физические тренировки тоже будут очень кстати, считают астрологи. 

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Месяц пройдет по плану, который вы задумали или еще задумаете  до наступления 1 августа. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Астрологи рекомендуют заняться всеми финансовыми делами до наступления 20-го августа, вторую половину месяца следует посвятить отдыху.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Возможно, у вас появится ощущение, что вы постоянно находитесь под пристальным вниманием руководства и коллег. Если к вам и присматриваются, то для вероятного повышения.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

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Вас будут занимать дела с детьми, как своими, так и чужими, но подобные хлопоты вас лишь радуют. Не отказывайтесь от встреч с друзьями!

Напомним,

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