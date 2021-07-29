Лунный гороскоп на 29 июля 2021 года для знаков Зодиака
29 июля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 29 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Овна. Благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения.
Держитесь на расстоянии от огня и других режущих предметов.