Лунный гороскоп на 29 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 29 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

Период лунного Овна. Благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения.

Держитесь на расстоянии от огня и других режущих предметов.

Наступил восемнадцатый лунный день, Это день, когда итоги деятельности могут служить реальным стимулом к повышению мастерства. Рекомендуем положительные эмоции. Опасаться пьяных и лжецов. Получаем воздаяния за гордыню. День наших заблуждений и ошибок.