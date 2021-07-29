Лунный гороскоп на 29 июля 2021 года для знаков Зодиака

29 июля 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 29 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна. Благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения.

Держитесь на расстоянии от огня и других режущих предметов.  

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Наступил восемнадцатый лунный день, Это день, когда итоги деятельности могут служить реальным стимулом к повышению мастерства. Рекомендуем положительные эмоции. Опасаться пьяных и лжецов. Получаем воздаяния за гордыню. День наших заблуждений и ошибок.

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