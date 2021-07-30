Названы знаки Зодиака, у которых на роду написано стать миллионерами

30 июля 2021 12:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы знаки Зодиака, у которых на роду написано стать миллионерами
Названы знаки Зодиака, у которых на роду написано стать миллионерами
pixabay.com

Астролог Оксана Лукина назвала знаки Зодиака, которые неизбежно становятся миллионерами.

По словам астролога, иногда улучшение материального положения не соответствует количеству затраченных с этой целью усилий. Человек работает в поте лица, но заработать никак не может. Иногда подобные вещи происходят из-за того, что у человека неблагоприятный с финансовой точки зрения знак Зодиака.

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Но такие проблемы точно не возникнут к Козерога. Они могут комфортно жить в аскетических условиях, поэтому тратять деньги очень рационально. Сюда следует добавить трудолюбие Козерогов, на выходе получаем прекрасный результат — деньги сами плывут им в руки.

Также хорошо зарабатывать умеют люди, родившиеся под знаком Девы. Они эффективно экономят средства, что позволяет им концентрироваться на одном и выигрышном деле. На пользу Девам идут и их прекрасные аналитические способности.  

Весы тоже удачливы, когда дело доходит до денег. Заработать свой первый миллион они могут играясь, отмечает астролог. В прямом смысле слова! Увлекшись азартными играми. Таким нехитрым способом Весы могут быстро обзавестись стартовым капиталом, а там и бизнес наладить. 

Напомним,

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