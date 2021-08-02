Павел Глоба: у трех знаков Зодиака жизнь изменится в августе
Август принесет значительные изменения сразу трем знакам Зодиака.
Телец
Астролог советуют вам держать свой разум в чистоте и внимательно следить за тем, что вы говорите и делаете в присутствии других людей. Подготовьтесь морально к тому, что некоторые друзья перестанут быть таковыми, зато случайные знакомые окажут вам такую необходимую поддержку в сложный момент.
Держитесь за правду и тогда вы сможете подняться на новую ступень.
Рак
На более интересный и высокооплачиваемый.
Дева
У Дев начинается благоприятный и одновременно сложный период. Дело в том, что у многих представителей этого знака сейчас не все гладко на личной сфере. Это может негативно сказаться на всем остальном. Нужно правильно расставить приоритете. В августе главное – финансы и работа.
Напомним,