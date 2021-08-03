Названы знаки зодиака, неспособные любить

3 августа 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названы знаки зодиака, неспособные любить
Названы знаки зодиака, неспособные любить
pixabay.com

Любовь является одним из самых светлых человеческих чувств. Но полная ее палитра доступна не всем, считают астрологи.

Эксперты в знаках Зодиака выделили три созвездия, представители которых редко испытывают искренние чувства: пламенной любви от них ждать не стоит.   

Козероги, они закрытые и довольно корыстные. Редко пускают к себе в душу, однако довольно часто используют людей. Если вы выберите Козерога, то будьте готовы к тому, что в ваших отношениях царит холодность и сдержанность. 

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Близнецы, им мешает любить такое качество как непостоянство. Они влюбляются по несколько раз на неделю, но очень редко удерживают внимание на одном человеке дольше нескольких месяцев. 

И наконец, Тельцы слишком любят себя, чтобы выделить в своем сердце место еще для кого-то. Астрологи таких людей называют потребителями, которые берут от других все, что могут и делают это безвозмездно.

Напомним,

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