Лунный гороскоп на 9 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 9 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунного Льва благоприятный для посещения ювелирных магазинов, театров, дворцов, но избегайте лишних волнений. Хорошее время для реализации честолюбивых замыслов, но создает обманчивое впечатление, что Ваших сил хватит на всё.

Наступил второй день, он подходит для построения всяческих планов, даже у себя в голове. Астрологи не советуют начинать новые проекты. Нельзя верить обещаниям, слухам или прогнозам на будущее - кругом один обман. Один из критических дней!