Лунный гороскоп на 9 августа 2021 года для знаков Зодиака
9 августа 2021 00:20
Лунный гороскоп на 9 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Льва благоприятный для посещения ювелирных магазинов, театров, дворцов, но избегайте лишних волнений. Хорошее время для реализации честолюбивых замыслов, но создает обманчивое впечатление, что Ваших сил хватит на всё.