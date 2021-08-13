Лунный гороскоп на 13 августа 2021 года для знаков Зодиака

13 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 13 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 13 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов подходит для знакомств, гостей и общения с партнерами по бизнесу. Ваши идеи будут приняты и восприняты позитивно. Старайтесь не встревать в конфликты, они могут оказаться длительными. 

Не лучшее время для принятия важных решений, которые могут изменить вашу жизнь. 

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Наступил шестой лунный день, если вы хотите развивать свой бизнес или определенную сферу жизни, то в этот день желательно заложить основы будущего успеха. Если вы пока не готовы начать работать и реализовывать план, собирайте информацию.

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