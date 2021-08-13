Лунный гороскоп на 13 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 13 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов подходит для знакомств, гостей и общения с партнерами по бизнесу. Ваши идеи будут приняты и восприняты позитивно. Старайтесь не встревать в конфликты, они могут оказаться длительными.

Не лучшее время для принятия важных решений, которые могут изменить вашу жизнь.

Наступил шестой лунный день, если вы хотите развивать свой бизнес или определенную сферу жизни, то в этот день желательно заложить основы будущего успеха. Если вы пока не готовы начать работать и реализовывать план, собирайте информацию.