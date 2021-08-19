Лунный гороскоп на 19 августа 2021 года для знаков Зодиака
19 августа 2021 00:10
Лунный гороскоп на 19 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Козерога не подходит для дел с вышестоящими организациям или начальством. В повседневных делах могут возникать препятствия, их можно преодолеть, сохраняя спокойствие и оптимизм, предупреждают астрологи.
Посвятите время планированию, началу длительного проекта, можно поработать над трудовой дисциплиной.