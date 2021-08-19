Лунный гороскоп на 19 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 19 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога не подходит для дел с вышестоящими организациям или начальством. В повседневных делах могут возникать препятствия, их можно преодолеть, сохраняя спокойствие и оптимизм, предупреждают астрологи.

Посвятите время планированию, началу длительного проекта, можно поработать над трудовой дисциплиной.

Наступил одиннадцатый лунный день, он энергетически мощный, заряжает вас на победы! С этой энергетикой следует осторожничать, когда слишком много сил, они расходуются не рационально. Можно ненароком совершить что-то неправильное.