Лунный гороскоп на 19 августа 2021 года для знаков Зодиака

19 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 19 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога не подходит для дел с вышестоящими организациям или начальством. В повседневных делах могут возникать препятствия, их можно преодолеть, сохраняя спокойствие и оптимизм, предупреждают астрологи. 

Посвятите время планированию, началу длительного проекта, можно поработать над трудовой дисциплиной.  

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Наступил одиннадцатый лунный день, он энергетически мощный, заряжает вас на победы! С этой энергетикой следует осторожничать, когда слишком много сил, они расходуются не рационально. Можно ненароком совершить что-то неправильное.

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