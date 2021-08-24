Лунный гороскоп на 24 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 24 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб астрологи называют неблагоприятным для интеллектуального труда и концентрации на деталях. Ваше сознание устремляется в мир грез и иллюзий, однако не отрывайтесь от земли слишком сильно.

Желательно свободное время в этот день потратить на активный отдых.

Наступил шестнадцатый лунный день, он является гармоничным, поможет вам привести в равновесие внутренний мир и внешние проявления эмоций. Желательно энергию направить в творческое русло или, например, заняться спортом.