Лунный гороскоп на 24 августа 2021 года для знаков Зодиака
24 августа 2021 00:20
Лунный гороскоп на 24 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Рыб астрологи называют неблагоприятным для интеллектуального труда и концентрации на деталях. Ваше сознание устремляется в мир грез и иллюзий, однако не отрывайтесь от земли слишком сильно.
Желательно свободное время в этот день потратить на активный отдых.