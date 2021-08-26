Лунный гороскоп на 26 августа 2021 года для знаков Зодиака

26 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 26 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна считается не самым благоприятным временем для общения. Есть вероятность столкнуться с агрессией и ввязаться в конфликт, который в целом вас и ваших интересов даже не касается.

Однако в работе желательно проявлять активность и напор, именно так вы сможете многого добиться. 

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Наступил восемнадцатый лунный день, он покажет, насколько перспективными являются ваши новшества и начинания. Это хорошее время, чтобы стабилизировать свое психологическое состояния, взглянуть на проблемы иначе и поставить перед собой новые цели. 

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