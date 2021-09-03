Лунный гороскоп на 3 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

3 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 3 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунного продолжается и астрологи все еще советуют заниматься привычной деятельностью, не совершать резких движений и не рисковать, если нет уверенности в том, что на выходе вы будете победителем.

К близким отнеситесь тактично и внимательно, чтобы и они ответили вам тем же.  

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Наступил двадцатый шестой лунный день, его специалисты называют сложным и даже критическим. Если есть возможность, воздержитесь от любой активной деятельности. В этот день желательно сохранять силы и расходовать из экономно.

Избегайте пустой болтовни.

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