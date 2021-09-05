Лунный гороскоп на 5 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 5 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунного Льва подходит для организации культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Пребывание в коллективе принесет позитивные эмоции, а работа в команде может стать настоящим прорывом.

Повышается склонность к авантюрам и необдуманным поступкам.

Наступил двадцатый восьмой лунный день, он благоприятный для так называемых земных дел, ремонта, уборки, покупки автомобиля, например. Не исключено, что незначительно и ненадолго ухудшится самочувствие. Дискомфорт не стоит воспринимать как сигнал опасности.