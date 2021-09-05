Лунный гороскоп на 5 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

5 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 5 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва подходит для организации культурных, спортивных и других массовых мероприятий. Пребывание в коллективе принесет позитивные эмоции, а работа в команде может стать настоящим прорывом.

Повышается склонность к авантюрам и необдуманным поступкам.

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Наступил двадцатый восьмой лунный день, он благоприятный для так называемых земных дел, ремонта, уборки, покупки автомобиля, например. Не исключено, что незначительно и ненадолго ухудшится самочувствие. Дискомфорт не стоит воспринимать как сигнал опасности. 

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