Лунный гороскоп на 6 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунной Девы считается благоприятным временем для кропотливого труда и финансовой деятельности. Если вы задумали план, способный принести вам признание или существенную прибыль, начните его реализовывать прямо сейчас, сегодня.

Астрологи советуют использовать вдумчивый, серьезный подход.

Наступил двадцатый девятый лунный день, он считается не самым удачным. Возможно понижение жизненного тонуса, проявление хронических заболеваний. Есть риск кратковременного депрессивного состояния, приступов апатии.

День желательно провести без напряжения.