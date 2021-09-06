Лунный гороскоп на 6 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

6 сентября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 6 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 6 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунной Девы считается благоприятным временем для кропотливого труда и финансовой деятельности. Если вы задумали план, способный принести вам признание или существенную прибыль, начните его реализовывать прямо сейчас, сегодня.

Астрологи советуют использовать вдумчивый, серьезный подход.

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Наступил двадцатый девятый лунный день, он считается не самым удачным. Возможно понижение жизненного тонуса, проявление хронических заболеваний. Есть риск кратковременного депрессивного состояния, приступов апатии.

День желательно провести без напряжения.

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