Лунный гороскоп на 7 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

7 сентября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный гороскоп на 7 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 7 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца недели
Период лунной Девы считается благоприятным для кропотливой работы, для выполнения которой приходится применять максимально вдумчивый и серьезный подход. Хорошо продвигаются все без исключения направления финансовой деятельности. 

Можно проводить банковские операции и совершать глобальные покупки.  

Читайте такжеВыходные и праздники в сентябре 2021 года в Украине
Наступил второй лунный день, новый цикл открывает для человека дополнительные возможности и в своей жизни начать что-то новое, например, взяться за перспективный проект или сесть на лечебное голодание.

Любые предприятия получают в этот день особенный импульс. 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп астрология лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2021

Материалы по теме

Сразу 4 знакам Зодиака повезет с финансами в сентябре
Гороскопы

Сразу 4 знакам Зодиака повезет с финансами в сентябре
Гороскоп на 7 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 7 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Клятва врача: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 06.09.2021)
Сериалы

Клятва врача: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 06.09.2021)
Григорий Бакланов и Настя Цымбалару поженились – свадебные фото
Новости

Григорий Бакланов и Настя Цымбалару поженились – свадебные фото

Популярное на сайте

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе

Поздравления с Днем знаний в стихах и прозе
Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)

Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)
Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка

Как украинские звезды 1 сентября повели детей в школу: яркая фотоподборка

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)

Клятва врача: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 01.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)
Клятва врача: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 31.08.2021)

Клятва врача: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 31.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK