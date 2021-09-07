Лунный гороскоп на 7 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 7 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунной Девы считается благоприятным для кропотливой работы, для выполнения которой приходится применять максимально вдумчивый и серьезный подход. Хорошо продвигаются все без исключения направления финансовой деятельности.

Можно проводить банковские операции и совершать глобальные покупки.

Наступил второй лунный день, новый цикл открывает для человека дополнительные возможности и в своей жизни начать что-то новое, например, взяться за перспективный проект или сесть на лечебное голодание.

Любые предприятия получают в этот день особенный импульс.