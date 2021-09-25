Лунный гороскоп на 25 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 25 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца знаменует наступление времени финансовой стабильности. Если вы будете усердно работать, то сможете получить достойное и очень нужное в данный момент материальное вознаграждение.

Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане.

Наступил девятнадцатый лунный день, в идеале следует оставаться дома и не посещать людных мест. Лучше всего посвятить время нравственному очищению: покаянием, избавлением от иллюзий, лжи, проявления гордыни и эго. Самый неблагоприятный день для заключения брака.