Лунный гороскоп на 25 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака

25 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 25 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца знаменует наступление времени финансовой стабильности. Если вы будете усердно работать, то сможете получить достойное и очень нужное в данный момент материальное вознаграждение.

Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане. 

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Наступил девятнадцатый лунный день, в идеале следует оставаться дома и не посещать людных мест. Лучше всего посвятить время нравственному очищению: покаянием, избавлением от иллюзий, лжи, проявления гордыни и эго. Самый неблагоприятный день для заключения брака.

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